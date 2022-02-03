Как сообщили в местном телеграм-канале «Одесса-Инфо», причиной конфискации элитной иномарки послужили долги. Жена предпринимателя не поверила в законность изъятия и заявила, что полиция служит дьяволу.

«Вся полиция взяточники, все судьи взяточники, а вы служите дьяволу», - эмоциолнально высказалась супруга бизнесмена.

На кадрах видно, как белый автомобиль марки Porsche Macan при помощи подъемника погрузили в эвакуатор и увезли.

Пользователи сети активно комментируют изъятие иномарки у семьи.

"Если дошло до изъятия, скорее всего уже был суд, который проигран или был проигнорирован",

"Простите, а за какие долги полиция имеет право забрать машину? Терки с банком каким- то? Есть постановление суда на это? На машину наложен арест? Она числится в розыске?",

"А она вся в белом-значит святая?просто так машины не отбирают",

"Если знал, что могут быть проблемки, чего не переоформил машину заранее, до наложения ареста и т д …. Страненько…",

"В любом случае,любое решение суда можно оспорить. Главное - собрать все силы в кулак и не сдаваться. С нас больше имеют...и нас имеют...и не для кого это не новость. Сил владельцам авто,терпенияи упорства!",

"Коммуналку за январь не заплатили", - пишут в сети.

Видео можно просмотреть здесь.

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