Как сообщили в местном
«Вся полиция взяточники, все судьи взяточники, а вы служите дьяволу», - эмоциолнально высказалась супруга бизнесмена.
На кадрах видно, как белый автомобиль марки Porsche Macan при помощи подъемника погрузили в эвакуатор и увезли.
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Пользователи сети активно комментируют изъятие иномарки у семьи.
"Если дошло до изъятия, скорее всего уже был суд, который проигран или был проигнорирован",
"Простите, а за какие долги полиция имеет право забрать машину? Терки с банком каким- то? Есть постановление суда на это? На машину наложен арест? Она числится в розыске?",
"А она вся в белом-значит святая?просто так машины не отбирают",
"Если знал, что могут быть проблемки, чего не переоформил машину заранее, до наложения ареста и т д …. Страненько…",
"В любом случае,любое решение суда можно оспорить. Главное - собрать все силы в кулак и не сдаваться. С нас больше имеют...и нас имеют...и не для кого это не новость. Сил владельцам авто,терпенияи упорства!",
"Коммуналку за январь не заплатили", - пишут в сети.
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