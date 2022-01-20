В Одесской области квартирант совершил разбойное нападение на хозяйку, у которой ранее снимал жилье, женщина в коме.

Как пишет Politeka.net, подробности нападения сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Как рассказали в полиции, избитую до потери сознания 67-летнюю женщину нашла местная жительница, которая помогала ей по хозяйству. Она вызывала медиков скорой, а заодно и полицию.

Женщину медики госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа. Она находится в коме.

Полицейские выяснили, что до этого к потерпевшей приходил ее бывший квартирант.

23-летний мужчина забрал у старушки телевизор, а чтобы она не сопротивлялась избил ее до бессознательного состояния.

Мужчину задержали. Он рассказал, что заподозрил пенсионерку в краже денег еще в прошлом году, но так как сейчас у нее не было средств, он решил забрать телевизор.

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