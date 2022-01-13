Возле одесского рынка «Привоз» трое разбойников напали на прохожего, угрожая ножом они отобрали у него все деньги.

Ограбление произошло ночью на улице Пантелеймоновской, сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

Мужчина позвалнил в полицию и сообщил, что к нему подбежали трое неизвестных и, угрожая ножом, забрали 5 тысяч гривен. Также он предоставил приметы нападавших.

Стражи порядка начали обследовать близлежащую территорию. На Старосенной площади патрульные обнаружили мужчин, похожих по описанию.

Когда же вероятные злоумышленники увидели инспекторов, то попытались скрыться. Их сразу же догнали и задержали.

34-летний потерпевший узнал обидчиков.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств и предоставления правовой квалификации действиям задержанных.

Еще один случай ограбления случился на улице Мясоедовской в ту же ночь.

Трое злоумышленников набросились на 44-летнего одессита, когда он возвращался вечером с работы домой, избили его и отобрали рюкзак с деньгами, мобильным телефоном и документами.

Потерпевший сообщил об этом правоохранителям, и те разыскали правонарушителей. Ими оказались три одессита в возрасте 22-х, 25-ти и 31-го лет. У молодых людей изъяли похищенное имущество, кроме денег, которые они успели потратить.

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