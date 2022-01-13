Ограбление произошло ночью на улице Пантелеймоновской, сообщила пресс-служба
Мужчина позвалнил в полицию и сообщил, что к нему подбежали трое неизвестных и, угрожая ножом, забрали 5 тысяч гривен. Также он предоставил приметы нападавших.
Стражи порядка начали обследовать близлежащую территорию. На Старосенной площади патрульные обнаружили мужчин, похожих по описанию.
Когда же вероятные злоумышленники увидели инспекторов, то попытались скрыться. Их сразу же догнали и задержали.
34-летний потерпевший узнал обидчиков.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
Дочь Оли Фреймут попала в неприятности за границей, появились подробности: "Это треш..."
Жена победителя "Голосу країни" Сасанчина показала их бессонные ночи с новорожденной: как сейчас выглядит крошка Элизабет
Известный ведущий не вернулся с отдыха с женой, появились подробности трагедии: "Врачи пытались помочь"
Эктор Хименес-Браво из «Мастер Шеф» заговорил о беременности Могилевской: «Такое лучше…»
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств и предоставления правовой квалификации действиям задержанных.
Еще один случай ограбления случился на улице Мясоедовской в ту же ночь.
Трое злоумышленников набросились на 44-летнего одессита, когда он возвращался вечером с работы домой, избили его и отобрали рюкзак с деньгами, мобильным телефоном и документами.
Потерпевший сообщил об этом правоохранителям, и те разыскали правонарушителей. Ими оказались три одессита в возрасте 22-х, 25-ти и 31-го лет. У молодых людей изъяли похищенное имущество, кроме денег, которые они успели потратить.
Напомним, что квартирные воры атаковали одесситов, видео бардака: "Пятый случай за неделю"
Как сообщала Politeka, подростки устроили безжалостный грабеж в Одессе, фото: "просили помочь и..."
Также Politeka писала, что 17-летний парень приехал в Одессу ради грабежей, но ему не повезло: позорные кадры