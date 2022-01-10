Квартиры одесситов атакуют домушники, они открывают входные двери отмычкой и переворачивают всё вверх дном.

Как пишет Politeka.net, кадры адкого беспорядка в одной из ограбленных квартир показали в местном Telegram-канале «Подслушано Одесса».

Так, жертвой квартирных воров стала молодая семья, проживающая на 5 этаже многоэтажного дома на поселке Котовского. Грабители открыли входные двери отмычкой и проникли внутрь.

На видео девушка показала, что воры в поисках заначки распотрошили всё. Они даже вскрыли освежитель для шкафа и высыпали его содержимое наружу.

«Просто перерыто всё, поломали сережки, забрали элитные духи, оставили только упаковку», - рассказала пострадавшая.

В полиции говорят, что это уже пятый случай за неделю на поселке Котовского.

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