Как пишет Politeka.net, кадры адкого беспорядка в одной из ограбленных квартир показали в местном
Так, жертвой квартирных воров стала молодая семья, проживающая на 5 этаже многоэтажного дома на поселке Котовского. Грабители открыли входные двери отмычкой и проникли внутрь.
На видео девушка показала, что воры в поисках заначки распотрошили всё. Они даже вскрыли освежитель для шкафа и высыпали его содержимое наружу.
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В полиции говорят, что это уже пятый случай за неделю на поселке Котовского.
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