В Одессе два подростка промышляли ограблениями телефонов

Данную информацию обнародовала пресс-служба ГУНП Одесской области, передает Politeka.net.

Так, средь бела дня злоумышленники, которым всего по 16 лет, подошли к своему сверстнику и попросили помочь. Они рассказали, что им нужно срочно позвонить по телефону, но как только смартфон оказался у них в руках, забежали в маршрутку и поехали прочь.

В полицию обратился отец пострадавшего парня и рассказал о случившемся.

Копы нашли малолетних грабителей и отобрали у них телефон.

Теперь несовершеннолетним грозит от четырех до шести лет тюрьмы.

Ранее мы писали, 16-летние злоумышленники подкараулили 11-летнего мальчика на улице Космонавтов, а затем напали на него и отобрали сумку с двумя мобильными телефонами стоимостью около 15 000 гривен.

Также мы сообщали, в темное время суток в парке Шевченко 19 и 25-летний грабители набросились на девушку и парня, которые вышли прогулку.

Злоумышленники отобрали у них сумку с телефонами, банковскими картами и деньгами.

Напомним, что 17-летний парень приехал в Одессу ради грабежей, но ему не повезло: позорные кадры

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