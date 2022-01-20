Возле одесского Привоза ушлая воровка воспользовалась беспомощностью пенсионерки и незаметно залезла к ней в карман.

Как пишет Politeka.net, подробности ограбления на улице Привозной возле рынка сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

Ранее судимая за кражи женщина увидела пенсионерку на костылях и решила воспользоваться беспомощностью. Она подкралась к ней сзади и вытащила из кармана смартфон.

После этого злоумышленница скрылась в толпе, но далеко уйти не смогла, так как была остановлена стражами порядка, которые заметили кражу.

Теперь злоумышленица опять пойдет под суд, а пока ее поместили в следственный изолятор.

В полиции отметили, что за повторное преступление ей грозит 5 лет тюрьмы.

Ранее мы писали, возле одесского рынка «Привоз» трое разбойников напали на прохожего. Угрожая ножом они отобрали у него все деньги.

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