Авария в Одессе перекрыла движение трамваев и создала внушительную пробку на дороге.

ДТП случилось утром, 7 февраля на Николаевской дороге в районе остановки Зерновая.

Как сообщили местные телеграм-каналы , в результате дорожного происшествия остановлено движение трамваев №1 и №7 со стороны посёлка Котовского.

Также создалась внушительная пробка на автодороге.

Сейчас неравнодушные одесситы пытаются сдвинуть разбитый автомобиль с трамвайных путей, чтобы освободить движение вагонов, который уже собралось не мало.

"Утреннее ДТП с БМВ на Николаевской дороге перекрыло трамвайные рельсы в сторону поселка, а так же создало пробку", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, в Одессе водитель устроил массовое ДТП с пострадавшим и сбежал с места аварии, за ним устроили погоню полицейские.

6 февраля около 10 часов вечера мужчина совершил ДТП, в результате которого столкнулись четыре автомобиля: пежо, ВАЗ, смарт и опель.

После этого виновник пытался скрыться с места происшествия, но его удалось догнать полицейским.

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