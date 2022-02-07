ДТП случилось утром, 7 февраля на Николаевской дороге в районе остановки Зерновая.
Как сообщили местные
Также создалась внушительная пробка на автодороге.
Сейчас неравнодушные одесситы пытаются сдвинуть разбитый автомобиль с трамвайных путей, чтобы освободить движение вагонов, который уже собралось не мало.
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"Утреннее ДТП с БМВ на Николаевской дороге перекрыло трамвайные рельсы в сторону поселка, а так же создало пробку", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, в Одессе водитель устроил массовое ДТП с пострадавшим и сбежал с места аварии, за ним устроили погоню полицейские.
6 февраля около 10 часов вечера мужчина совершил ДТП, в результате которого столкнулись четыре автомобиля: пежо, ВАЗ, смарт и опель.
После этого виновник пытался скрыться с места происшествия, но его удалось догнать полицейским.
Напомним, что одессит с ребенком зацепился на трамвай, видео
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