Как сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», конфликт начался с того, что одна из пассажирок не захотела надевать маску.

Инцидент случился утром в трамвае, который курсирует по маршруту №3.

«Одна отказалась надеть маску, так другая заявила ей «Пошла вон..», и понеслось..», - сообщили очевидцы потасовки.

Сначала женщины лупили друг друга руками, потом одна из них принялась драться ногами. Драку пытались разнять другие пассажиры, но им это не удавалось.

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«Надень маску проклятая, у меня дети маленькие», - истерически кричала женщина.

Видео с места конфликта можно увидеть здесь.

Пользователи сети ошарашены увиденным.

"Зачем делать вакцину тогода, чтобы продолжать ходить в масках?",

"Ужас, что творится",

"Ковид головного мозга",

"Довели людей своими ограничениями, зомби ковидные",

"Несчастная перепуганная тетка",

"Шутки шутками, но стоит уважать друг друга и не доводить до казузов. Хватает нервов и без этого))",

"Люди больны на голову , а дерутся из-за масок! Зря психушки ликвидировали",

"Люди с ума посходили", - пишут в сети.

Напомним, что на кассе супермаркета закатили скандал из-за маски: кадры разборок в Одессе

Также Politeka сообщала, что мужчина устроил погром в супермаркете из-за маски: бросался на кассира и охрану