В Одессе покупатель не захотел придерживаться карантинных норм в супермаркете и устроил погром.

Как пишет Politeka.net, об этом стало известно после того, как один из очевидцев загрузил видео в Telegram -канал «Х. Одесса» (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

Инцидент произошел супермаркете Ашан.

По словам очевидцев, мужчину попросили надеть маску, однако покупатель рассердился, закатил истерику и разбил перегородку на кассе.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина кричит на весь супермаркет и бросается на работников и охрану. Кассир решил снять инцидент на телефон, но дебоширу это не понравилось, и он разбил пластиковую перегородку на кассе. Сотрудники вызвали полицию, чтобы успокоить хулигана.

Напомним, что противница масок закатила скандал на кассе супермаркета: кадры разборок в Одессе

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