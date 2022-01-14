Как пишет Politeka.net, об этом стало известно после того, как один из очевидцев загрузил видео в
Инцидент произошел супермаркете Ашан.
По словам очевидцев, мужчину попросили надеть маску, однако покупатель рассердился, закатил истерику и разбил перегородку на кассе.
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На кадрах видно, как неизвестный мужчина кричит на весь супермаркет и бросается на работников и охрану. Кассир решил снять инцидент на телефон, но дебоширу это не понравилось, и он разбил пластиковую перегородку на кассе. Сотрудники вызвали полицию, чтобы успокоить хулигана.
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