Некоторым людям скучно ходить в магазин просто за покупками

В одесском супермаркете покупательница устроила цирк на кассе, она отказывалась надеть маску и возмущенно заявляла о своих правах.

Инцидент в магазине торговой сети "АТБ" на улице Екатерининской сняли на видео очевидцы, после чего ролик опубликовал Telegram –канал «Одесса-Инфо», пишет Politeka.net.

Как рассказали свидетели, всё началось с того, что женщина в белой куртке и шапке вместе с мужем отказались надевать средство индивидуальной защиты.

Когда следующий клиент на кассе попросил ее отойти, она схватила телефон и заговорила об ущемлении прав покупателей.

Мужчине не понравилось, что его снимают и он попытался выхватить смартфон из рук женщины.

После этого начались крики, женщина орала, чтобы ее муж срочно вызывал полицию, потому что мужчина ее толкнул. Очевидцы говорят, что провокаторша бежала за покупателем по улице, но в итоге мужчине удалось скрыться.

Видео можно просмотреть тут.

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