Студентам одесского общежития приходится жить в комнатах с плесенью и сыростью без отопления, и горячей воды.

Как сообщает местный телеграм-канал , студенты сняли на видео, как выглядят их комнаты и рассказали, как они живут.



Так, на видео показано общежитие №3 Одесского политехнического университета. Здание расположено по адресу переулок Матросова, 1а.

На кадрах видно, как потолок и стены покрыты трещинами и плесенью.

«Воды горячей нет, отопления тоже нет. Греемся бутылками с кипятком под одеялом», - говорят молодые люди.

При чем проживание в таких отвратительных условиях стоит денег. По словам студентов, они стабильно платят по 2500 гривен каждый семестр за проживания и задаются вопросом, куда уходят деньги.

Нужно отметить, что плесень — это грибок, растущий на сырых поверхностях. Он выпускает крошечные частицы, которые называют спорами и которые могут быть вредными при вдыхании.

Пользователи сети комментируют увиденное.

"Жаль ребят, честно очень, жаль",

"Какой кошмар",

"Это же опасно, постоянно дышать плесенью",- пишут в сети.

Видео можно просмотреть тут.

Напомним, в Одессе показали "удобства" в студенческом общежитии, кадры

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