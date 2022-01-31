Как сообщает местный
Так, на видео показано общежитие №3 Одесского политехнического университета. Здание расположено по адресу переулок Матросова, 1а.
На кадрах видно, как потолок и стены покрыты трещинами и плесенью.
«Воды горячей нет, отопления тоже нет. Греемся бутылками с кипятком под одеялом», - говорят молодые люди.
При чем проживание в таких отвратительных условиях стоит денег. По словам студентов, они стабильно платят по 2500 гривен каждый семестр за проживания и задаются вопросом, куда уходят деньги.
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Нужно отметить, что плесень — это грибок, растущий на сырых поверхностях. Он выпускает крошечные частицы, которые называют спорами и которые могут быть вредными при вдыхании.
Пользователи сети комментируют увиденное.
"Жаль ребят, честно очень, жаль",
"Какой кошмар",
"Это же опасно, постоянно дышать плесенью",- пишут в сети.
Видео можно просмотреть
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