Очередная волна коронавируса накрыла Одесскую область, за сутки заболели свыше двух тысяч человек.

Как пишет Politeka.net, обновленную информацию разместили на сайте Минздрава Украины в пятницу, 28 января.

За минувшие сутки в Одесской области COVID-19 диагностировали у 2 406 человек.

210 жителей региона выздоровели, четверо – скончались от осложнений.

Как отметили в пресс-службе Минздрава, за все время пандемии в Одесской области заболели 256 396 человек, выздоровели 232 336 пациентов, умерли 5 708 больных, в настоящее время болеют 18 352 жителей области.

Добавим, что сегодня в Украине зафиксирован исторический антирекорд по заболеваемости коронавирусом – 34 тысячи 408 заболевших за одни сутки.

Вместе с тем, 342 человека попали в больницу, еще 144 – скончались от осложнений.

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