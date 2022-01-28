Как пишет Politeka.net, обновленную информацию разместили на
За минувшие сутки в Одесской области COVID-19 диагностировали у 2 406 человек.
210 жителей региона выздоровели, четверо – скончались от осложнений.
Как отметили в пресс-службе Минздрава, за все время пандемии в Одесской области заболели 256 396 человек, выздоровели 232 336 пациентов, умерли 5 708 больных, в настоящее время болеют 18 352 жителей области.
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Добавим, что сегодня в Украине зафиксирован исторический антирекорд по заболеваемости коронавирусом – 34 тысячи 408 заболевших за одни сутки.
Вместе с тем, 342 человека попали в больницу, еще 144 – скончались от осложнений.
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