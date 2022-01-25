Одесскую область накрыла новая волна коронавируса, в регионе начинается пик заболеваемости.
Как сообщили в
Всего за время пандемии в Одесской области выявлено 250 732 случаев заражения, из них 116 125 - в Одессе.
По данным на 25 января, «ковидных» больницах Одессы лечатся 338 пациентов, из них 204 находятся в тяжелом состоянии.
На лечении в одесской инфекционке пребывают 134 пациента с ковид, из них 21 человек – в состоянии средней тяжести, 113 пациентов – в тяжелом состоянии, в том числе, четыре человека на ИВЛ.
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Также пациенты с COVID-19 лечатся в других больницах:
В частности, в «ковидной» больнице на Троицкой проходят лечение 56 пациентов.
В Еврейской больнице – 28 пациентов.
В ГКБ №10 – 21 человек.
В детской городской больнице №3 — 77 детей.
За последние сутки зарегистрированы 32 новых случая COVID-19 у детей (22 мальчика и 10 девочек).
На 25 января в опорных больницах Одессы свободны 653 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.
Напомним, из-за высокой заболеваемости в Одессе школьников отправляют на карантин
Ранее сообщалось, школьница погибла от коронавируса
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