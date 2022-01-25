По состоянию на вторник, 25 января, «ковидных» больницах Одессы лечатся 338 пациентов, из них 204 находятся в тяжелом состоянии.

Одесскую область накрыла новая волна коронавируса, в регионе начинается пик заболеваемости.

Как сообщили в пресс-службе мэрии , за последние сутки COVID-19 заболели 910 человек, из них 412 одесситов.

Всего за время пандемии в Одесской области выявлено 250 732 случаев заражения, из них 116 125 - в Одессе.

По данным на 25 января, «ковидных» больницах Одессы лечатся 338 пациентов, из них 204 находятся в тяжелом состоянии.

На лечении в одесской инфекционке пребывают 134 пациента с ковид, из них 21 человек – в состоянии средней тяжести, 113 пациентов – в тяжелом состоянии, в том числе, четыре человека на ИВЛ.

Также пациенты с COVID-19 лечатся в других больницах:

В частности, в «ковидной» больнице на Троицкой проходят лечение 56 пациентов.

В Еврейской больнице – 28 пациентов.

В ГКБ №10 – 21 человек.

В детской городской больнице №3 — 77 детей.

За последние сутки зарегистрированы 32 новых случая COVID-19 у детей (22 мальчика и 10 девочек).

На 25 января в опорных больницах Одессы свободны 653 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

Напомним, из-за высокой заболеваемости в Одессе школьников отправляют на карантин

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