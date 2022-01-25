Одесскую область накрыла новая волна коронавируса, в регионе начинается пик заболеваемости.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, за последние сутки COVID-19 заболели 910 человек, из них 412 одесситов.

Всего за время пандемии в Одесской области выявлено 250 732 случаев заражения, из них 116 125 - в Одессе.

коронавирус, больница

По данным на 25 января, «ковидных» больницах Одессы лечатся 338 пациентов, из них 204 находятся в тяжелом состоянии.
На лечении в одесской инфекционке пребывают 134 пациента с ковид, из них 21 человек – в состоянии средней тяжести, 113 пациентов – в тяжелом состоянии, в том числе, четыре человека на ИВЛ.

Популярные статьи сейчас

Пугачева после многочисленных пластик поразила самоуверенным заявлением: "Меня любят любую..."

Пенсии могут забрать: кто из украинцев и почему рискует лишиться выплат

"Я тебя завалю": Злата Огневич успела снять своего преследователя на камеру и взмолилась о помощи

Победительница "Холостяка" Анна Богдан удивила обращением к Заливако: "Ты сделал неправильный выбор"

Оборвалась жизнь звезды "Моя прекрасная няня", коллеги сообщили о трагедии: "Невосполнимая утрата"
Показать еще

Также пациенты с COVID-19 лечатся в других больницах:

В частности, в «ковидной» больнице на Троицкой проходят лечение 56 пациентов.

коронавирус, больница

В Еврейской больнице – 28 пациентов.

В ГКБ №10 – 21 человек.

В детской городской больнице №3 — 77 детей.

За последние сутки зарегистрированы 32 новых случая COVID-19 у детей (22 мальчика и 10 девочек).

На 25 января в опорных больницах Одессы свободны 653 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

Напомним, из-за высокой заболеваемости в Одессе школьников отправляют на карантин

Ранее сообщалось, школьница погибла от коронавируса

Также мы писали, вирус нанес еще один удар по Одесской области