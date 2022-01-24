Как пишет Politeka.net, ситуацию прокомментировала глава одесского департамента образования Елена Буйневич у себя в Фейсбук.

По данным чиновницы, по состоянию на сейчас как минимум три одесских школы ушли на удаленное обучение в связи с новой волной коронавируса, не работают 18 детсадовских групп.

школа, дети, ученики

«В настоящее время закрыто 6% классов города. Это чуть меньше, чем 250. Из них пятая часть – по решению родителей и педагогов. У нас нет оснований для общего закрытия», — объяснила Елена Буйневич.

Она отметила, что решение о тотальном карантине будет принято комиссией ТЭБ в случае значительных колебаний заболеваемости в последующие дни.

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Чиновница призвала родителей проявить сознательность, и не пускать детей с признаками ОРВИ или гриппа в сады и школы.

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