С 1 января в школьном рационе должно быть меньше хлеба, соли и сахара и больше овощей, фруктов и мяса.
В меню не должно быть колбасы, сосисок, рыбных, мясных и плодоовощных консервов. Кондитерские изделия также запрещены, пишет издание
Родители, в свою очередь, жалуются, что после перехода на новое меню дети стали отказываться от еды в школах и приходят домой голодными. Кроме этого, минусом школьного питания стали маленькие порции и высокие цены на такие обеды. Многие родители говорят, что соли и сахара вовсе нет в рационе. Они пишут, что еда без соли и масла невкусная для детей. Им нужно, как и раньше, включать в рацион хлеб с маслом и компот.
"Детям не нравится еда, где меньше сахара, соли и больше овощей, потому что дома их кормят совсем иначе", - пишет мама Виктория.
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"Еда по вашему меню не нравится никому. Дети в садах и школах голодные", -сообщает еще одна родительница.
Раскритиковала новое меню и эксперт по безопасности детей Елена Лизвинская.
Она написала, что из-за невкусной еды дети едят выборочно и могут съесть два кусочка хлеба вместо полноценного обеда.
«Без соли любую есть противно и просто не возможно. И приправа здесь вообще не поможет.
А суп? Дети едят избирательно. Чай или компот.
И хлеб. Два кусочка хлеба, вместо полноценного обеда.
Если разрешат и дадут эти два кусочка.
Странное полноценное питание...
Я понимаю, что это не дома», - написала она.
Кроме того, родители недовольны высокими ценами на обеды и завтраки, при этом они подметили, что порции стали меньше.
В некоторых школах стоимость обеда поднялась с 37 до 45 гривен, потому что добавили овощи. Другие родители также озвучили цены за питание - по 52 и даже 97 гривен за ребенка.
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