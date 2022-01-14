С начала 2022 года в школьных столовых начали готовить по новому меню, однако родители жалуются, что их дети отказываются есть и приходят домой голодными.

С 1 января в школьном рационе должно быть меньше хлеба, соли и сахара и больше овощей, фруктов и мяса.

В меню не должно быть колбасы, сосисок, рыбных, мясных и плодоовощных консервов. Кондитерские изделия также запрещены, пишет издание vgorode.

Родители, в свою очередь, жалуются, что после перехода на новое меню дети стали отказываться от еды в школах и приходят домой голодными. Кроме этого, минусом школьного питания стали маленькие порции и высокие цены на такие обеды. Многие родители говорят, что соли и сахара вовсе нет в рационе. Они пишут, что еда без соли и масла невкусная для детей. Им нужно, как и раньше, включать в рацион хлеб с маслом и компот.

"Детям не нравится еда, где меньше сахара, соли и больше овощей, потому что дома их кормят совсем иначе", - пишет мама Виктория.

"Еда по вашему меню не нравится никому. Дети в садах и школах голодные", -сообщает еще одна родительница.

Раскритиковала новое меню и эксперт по безопасности детей Елена Лизвинская.

Она написала, что из-за невкусной еды дети едят выборочно и могут съесть два кусочка хлеба вместо полноценного обеда.

«Без соли любую есть противно и просто не возможно. И приправа здесь вообще не поможет.

А суп? Дети едят избирательно. Чай или компот.

И хлеб. Два кусочка хлеба, вместо полноценного обеда.

Если разрешат и дадут эти два кусочка.

Странное полноценное питание...

Я понимаю, что это не дома», - написала она.

Кроме того, родители недовольны высокими ценами на обеды и завтраки, при этом они подметили, что порции стали меньше.

В некоторых школах стоимость обеда поднялась с 37 до 45 гривен, потому что добавили овощи. Другие родители также озвучили цены за питание - по 52 и даже 97 гривен за ребенка.

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