Кадры рукоприкладства засняли одноклассники, после чего видео обнародовал местный
Авторы публикации утверждают, что неприятный инцидент случился в школе №92 на улице Бочарова.
На кадрах четко видно, как во время урока разъяренный педагог подлетает к школьнику, хватает линейку с парты и принимается бить его.
При этом мальчик закрывается рукой от ударов.
Пугачева после многочисленных пластик поразила самоуверенным заявлением: "Меня любят любую..."
Жена "Холостяка" Добрынина вызверилась на украинцев и хвастнула богатствами: "Сидите дальше дома, бойтесь"
Вылет участника в первом выпуске "Мастер Шеф. Битва сезонов" взбудоражил украинцев: "Жалко, что ушел так рано"
"Что нам делать, помогите!": женщину затащило под лед на крещенских купаниях, кадры трагедии
"Жалели и не сообщали": выяснились вопиющие подробности трагедии с 11-летним Максимом
«В чем дело? Смотри, чтобы я тебя не забила», - говорит учительница ребенку.
Одноклассники с возмущением отреагировали на избиение.
«Что вы делаете?, Зачем вы бьете?», - восклицает один из учеников.
Отметим, что в департаменте образования Одессы пока не отреагировали на инцидент.
Видео можно просмотреть
Напомним, что в Одессе школьников отправляют на карантин: "У нас нет оснований..."
Как сообщала Politeka, школьники засняли, как в классе на них обрушился потолок, видео из Одессы
Также Politeka писала, что в Одессе школьников не пустили за парты из-за непривитой учительницы: "имеет одну дозу