В одной из школ Одессы учитель на глазах у всех избил ученика линейкой.

Кадры рукоприкладства засняли одноклассники, после чего видео обнародовал местный телеграм-канал «Одесса-Инфо».

Авторы публикации утверждают, что неприятный инцидент случился в школе №92 на улице Бочарова.

На кадрах четко видно, как во время урока разъяренный педагог подлетает к школьнику, хватает линейку с парты и принимается бить его.

При этом мальчик закрывается рукой от ударов.

«В чем дело? Смотри, чтобы я тебя не забила», - говорит учительница ребенку.

Одноклассники с возмущением отреагировали на избиение.

«Что вы делаете?, Зачем вы бьете?», - восклицает один из учеников.

Отметим, что в департаменте образования Одессы пока не отреагировали на инцидент.

Видео можно просмотреть тут.

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