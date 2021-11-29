В одной из школ Одессы во время урока на головы учеников обвалился потолок, есть травмированные
ЧП произошло в понедельник, 29 ноября, в школе №111, которая находится в районе Слободского рынка. Видео засняли сами школьники, сообщается в
На кадрах видно, как часть потолка, не выдержала и свалилась прямо посреди класса. В этот момент там проходил урок, сидели дети.
Куски штукатурки рассыпались по партах и полу, а также упали на вещи школьников.
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После обвала, учитель спросил детей, все ли в порядке.
«В 111 школе потолок упал на головы учеников, как минимум один ребенок травмирован», - говорится в публикации телеграм-канала.
Сейчас уточняются данные о пострадавших.
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