Студентам Одесского национального университета им. Мечникова приходится учиться в холоде и посреди разрухи.
Кадры разрушенной ауториии показали в
Речь идет о корпусе, который расположен на улице Дворянской, 2.
Здесь накануне обвалились куски стены. Это случилось прямо во время лекции. Однако к счастью, никто из студентов и преподавателей не пострадал.
На фото видно, что на подоконник упали довольно большие куски.
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Кроме того, покрылись трещинами потолок и стены в других аудиториях. Вероятной причиной разрушения называют вибрацию, которая исходит от ремонтных работ на улице Дворянской. Там укладывают тротуарную плитку.
Также студенты пожаловались, что помещение до сих пор не отапливается. Поэтому столбик термометра в аудиториях стоит на 15 градусах.
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