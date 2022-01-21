В последний день рабочей недели авария на рельсах спровоцировала остановку двух трамвайных маршрутов.
Как пишет Politeka.net, в пятницу, 21 января, в районе 5-й станции Большого Фонтана водитель на BMW не пропустил трамвай. Об этом сообщается в
Вследствие аварии остановлено движение двух трамвайных маршрутов №17 и №18, которые курсируют по Фонтанской дороге.
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Очевидцы показали, как около десятка вагонов стоят на путях.
Местных жителей предупреждают, чтобы они не ждали трамваи №17 и 18.
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