В последний день рабочей недели авария на рельсах спровоцировала остановку двух трамвайных маршрутов.

Как пишет Politeka.net, в пятницу, 21 января, в районе 5-й станции Большого Фонтана водитель на BMW не пропустил трамвай. Об этом сообщается в Telegram-канале «Одесса сейчас» (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

Вследствие аварии остановлено движение двух трамвайных маршрутов №17 и №18, которые курсируют по Фонтанской дороге.

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Очевидцы показали, как около десятка вагонов стоят на путях.

Местных жителей предупреждают, чтобы они не ждали трамваи №17 и 18.

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