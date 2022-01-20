В сети показали, как неуправляемый автобус с пассажирами внутри протаранил машины и влетел в здание, у водителя случился инсульт за рулем.

Жуткая авария случилась 19 января на улице Разумовской, пишет ТСН.

Водителю рейсового автобуса MAN спустя несколько минут после того, как он выехал из автовокзала стало плохо за рулем. Автобус потерял управление и выехал на встречную полосу, где протаранил автомобили Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai Santa Fe и Chevrolet Aveo. Продолжив движение по инерции, автобус врезался в дерево и салон Harley-Davidson.

"Скорая" была на месте через три минуты после ДТП. Но помочь водителю уже ничем не смогли, мужчина умер в карете по дороге в больницу.

Медики говорят, за рулем у него случился инсульт.

Пассажиры автобуса Одесса-Киев не пострадали, только отделались испугом. Людей пересадили в автобус.

Также известно, что в аварии есть травмированный, это водитель одной из машин, которую задел автобус.

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