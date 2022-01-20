Жуткая авария случилась 19 января на улице Разумовской, пишет
Водителю рейсового автобуса MAN спустя несколько минут после того, как он выехал из автовокзала стало плохо за рулем. Автобус потерял управление и выехал на встречную полосу, где протаранил автомобили Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai Santa Fe и Chevrolet Aveo. Продолжив движение по инерции, автобус врезался в дерево и салон Harley-Davidson.
"Скорая" была на месте через три минуты после ДТП. Но помочь водителю уже ничем не смогли, мужчина умер в карете по дороге в больницу.
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Медики говорят, за рулем у него случился инсульт.
Пассажиры автобуса Одесса-Киев не пострадали, только отделались испугом. Людей пересадили в автобус.
Также известно, что в аварии есть травмированный, это водитель одной из машин, которую задел автобус.
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