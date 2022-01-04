Как пишет Politeka.net жуткая авария случилась около 10 часов вечера 3 января на автодороге возле поселка Радостное в Березовском районе. Информация об этом поступила от пресс-службы
39-летний мужчина вез жену и дочку в автомобиле Volkswagen. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, и его машина столкнулась с отбойником, после чего несколько раз перевернулась.
На кадрах видно, как у легковушки разлетелся багажник, вещи вывалились на проезжую часть.
В результате аварии пострадал сам водитель и его пассажиры— 39-летняя жена и 4-летняя дочь.
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Сейчас следователи территориального отдела полиции устанавливают полные обстоятельства происшествия.
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