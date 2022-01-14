Как пишет Politeka.net, смертельный наезд случился рано утром, 14 января, на 66-м километре трассы Одесса-Рени. Об этом сообщили в пресс-службе
Известно, что рейсовой автобус «София-Киев» под управлением 47-летнего водителя наехал на пешехода, перебегавшего дорогу в неустановленном месте.
От полученных травм неизвестный мужчина погиб на месте.
В салоне автобуса в момент аварии находились десять пассажиров и два водителя.
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В полиции сообщили, что никто из них не пострадал.
Личность погибшего устанавливается.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП.
Напомним, что микроавтобус врезался в грузовик на трассе Киев–Одесса: появились информация о пострадавших
Как Politeka писала, жуткая авария на Набережном шоссе в Киеве, кадры: "авто перевернулось на крышу".
Также Politeka сообщала, что семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз.