На трассе Одесса – Рени под колесами рейсового автобуса погиб мужчина, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Как пишет Politeka.net, смертельный наезд случился рано утром, 14 января, на 66-м километре трассы Одесса-Рени. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Одесской области и показали кадры с места ДТП.

Известно, что рейсовой автобус «София-Киев» под управлением 47-летнего водителя наехал на пешехода, перебегавшего дорогу в неустановленном месте.

От полученных травм неизвестный мужчина погиб на месте.

В салоне автобуса в момент аварии находились десять пассажиров и два водителя.

В полиции сообщили, что никто из них не пострадал.

Личность погибшего устанавливается.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП.

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