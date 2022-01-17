Первое ДТП зафиксировали на улице Ицхака Рабина, 37. Там водитель Mercedes не предоставил движение трамваю, который двигался на конечную остановку, и столкнулся с ним. Информация об этом появилась в местных телеграм-каналах.

"Водитель микроавтобуса снес трамвай", - отмечается в публикации.

К счастью, в результате ДТП никто из пассажиров трамвая и участников движения не пострадал. Однако движение трамваев по маршруту №10 было приостановлено.

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Еще одна авария с общественным транспортом случилась в этот же день на улице Троицкой. В этот раз в ДТП попал троллейбус, в который въехала легковушка.

В телеграм-канале «Одесса сейчас» предупреждают местных жителей, чтобы они не ждали троллейбус №7.

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