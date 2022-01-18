Во вторник, 18 января, стихия разгулялась в Одессе, сильный ветер снес светофор и забор, не выдерживают и падают деревья .

Как пишет Politeka.net, кадры непогоды публикуют местные телеграм-каналы , (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Во вторник, 18 января, в Одессе действует «оранжевый» уровень опасности из-за очень сильного ветра

Стихия уже повалила несколько деревьев в разных районах города.

Также стало известно, что из-за сильного ветра на улице Разумовского упал светофор. В результате падения был поврежден автомобиль.

В частном секторе Одессы ветром сдуло забор. Местные жители оказались в шоке от увиденного.

"Как вам такой ветерок?", - говорит ошарашенный мужчина.

А тем временем в Одессе погодные условия только ухудшаются – ветер становится сильнее, на улице пролетает снег. Температура воздуха упала до 1 градуса тепла, ближе к вечеру на улице будет мороз.

Напомним, что в Одесской области фуры слетают с дороги: к

кадры ЧП

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