Как пишет Politeka.net, ЧП произошло вечером накануне в Подольском районе, сообщила пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
Автомобиль "Mercedes-Sprinter", перевозивший двух коров, слетел с дороги в кювет.
Вернуть его на проезжую часть удалось при помощи буксировочного троса работниками ГСЧС и трактором местного жителя.
К счастью, коровы не пострадали, однако очень испугались.
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Отметим, что во вторник, 18 января, в Одессе наблюдается сильный северо-западный ветер скоростью 25-27 км/ч.
Из-за ухудшения погодных условий в городе объявили штормовое предупреждение. Непогода сохранится в течении всего дня, поэтому одесситов призывают ограничить перемещения по улицам, не оставлять транспорт под деревьями и линиями электропередач – ветер может обрушить ветки или провода на машины.
Напомним, что в Одесской области фуры слетают с дороги: к
кадры ЧП
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