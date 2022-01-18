В Одесской области автомобиль, перевозивший крупный рогатый скот, потерпел аварию, на место происшествия выехали спасатели вызволять коров из плена.

Как пишет Politeka.net, ЧП произошло вечером накануне в Подольском районе, сообщила пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Автомобиль "Mercedes-Sprinter", перевозивший двух коров, слетел с дороги в кювет.

Вернуть его на проезжую часть удалось при помощи буксировочного троса работниками ГСЧС и трактором местного жителя.

К счастью, коровы не пострадали, однако очень испугались.

Отметим, что во вторник, 18 января, в Одессе наблюдается сильный северо-западный ветер скоростью 25-27 км/ч.

Из-за ухудшения погодных условий в городе объявили штормовое предупреждение. Непогода сохранится в течении всего дня, поэтому одесситов призывают ограничить перемещения по улицам, не оставлять транспорт под деревьями и линиями электропередач – ветер может обрушить ветки или провода на машины.

Напомним, что в Одесской области фуры слетают с дороги: к

кадры ЧП

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