Одесситы смогут пожаловаться на предпринимателей, если им отказали в расчете банковской картой, за это грозит крупный штраф.

Теперь отказ в расчете картой считается ограничением прав потребителей. Бизнес будут штрафовать, если клиент подаст на них жалобу. Об этом предупредили в Госпродпотребслужбе.

Покупатель имеет право выбирать способ расчета по своему усмотрению в соответствии с ЗУ "О защите прав потребителей". Предприятия, которые обязаны принимать безналичную оплату по закону, должны обеспечить клиента такой формой оплаты.

К таким предприятиям не относятся те, которые ведут свою деятельность в населенных пунктах, где проживает менее 25 тысяч человек. Все остальные должны обеспечить возможность безналичной оплаты с помощью POS-терминала или QR-кода.

Размеры штрафов за отказ в безналичном расчете: 8500 грн применяют к субъектам хозяйствования; 34-85 грн налагается на лиц, совершающих расчетные операции, 85-170 грн — на должностных лиц.

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