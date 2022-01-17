Теперь отказ в расчете картой считается ограничением прав потребителей. Бизнес будут штрафовать, если клиент подаст на них жалобу. Об этом предупредили в
Покупатель имеет право выбирать способ расчета по своему усмотрению в соответствии с ЗУ "О защите прав потребителей". Предприятия, которые обязаны принимать безналичную оплату по закону, должны обеспечить клиента такой формой оплаты.
К таким предприятиям не относятся те, которые ведут свою деятельность в населенных пунктах, где проживает менее 25 тысяч человек. Все остальные должны обеспечить возможность безналичной оплаты с помощью POS-терминала или QR-кода.
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Размеры штрафов за отказ в безналичном расчете: 8500 грн применяют к субъектам хозяйствования; 34-85 грн налагается на лиц, совершающих расчетные операции, 85-170 грн — на должностных лиц.
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