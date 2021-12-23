В преддверии новогодних праздников полицейские усиленно досматривают торговые точки по продаже елок в Одессе.

В четверг, 23 декабря, состоялся рейд по самым крупным елочным базарам в Суворовском районе. Об этом пишет Украинская служба информации.

Стражи порядка проверяли разрешительные документы у продавцов на место размещения. Также копы осматривали хвойные деревья, чтобы все они имели бирки.

По данным журналистов, сегодня полицейские не выявили никаких нарушений.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины за срубленные елки, добытые незаконным путем, штрафы дифференцируются в зависимости от толщины ствола срубленного дерева. Если диаметр ствола дерева до 10 см, то придется заплатить 545 грн, от 10 до 14 см – 960 грн, от 14 см – 2465 грн.

Напомним, что одесситам повысили штрафы: до 5100 грн с конфискацией

Как сообщала Politeka, в Одессе полиция отлавливает людей в магазинах и транспорте, счет идет на сотни

Также Politeka писала, что массовые "облавы" и штрафы начались в Одессе: