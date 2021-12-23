В четверг, 23 декабря, состоялся рейд по самым крупным елочным базарам в Суворовском районе. Об этом пишет
Стражи порядка проверяли разрешительные документы у продавцов на место размещения. Также копы осматривали хвойные деревья, чтобы все они имели бирки.
По данным журналистов, сегодня полицейские не выявили никаких нарушений.
"Никакие Джей Ло не сравнятся": 50-летняя дочь Пугачевой похвасталась фигурой в ультракоротких шортах
Кароль и Никитюк предстали в одинаковых нарядах, кому идет больше: "Круче, чем на Бейонсе"
Певец Дан Балан рухнул с высоты третьего этажа, подробности: "Рядом был металлический штырь"
Коммунальные неприятности свалились на Хименеса-Браво, судья "Мастер Шеф" в растерянности: "Друзья, помогите мне"
"Люди прыгали из окон": кадры и новые подробности огненной трагедии в отеле с детьми под Винницей
Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины за срубленные елки, добытые незаконным путем, штрафы дифференцируются в зависимости от толщины ствола срубленного дерева. Если диаметр ствола дерева до 10 см, то придется заплатить 545 грн, от 10 до 14 см – 960 грн, от 14 см – 2465 грн.
Напомним, что одесситам повысили штрафы: до 5100 грн с конфискацией
Как сообщала Politeka, в Одессе полиция отлавливает людей в магазинах и транспорте, счет идет на сотни
Также Politeka писала, что массовые "облавы" и штрафы начались в Одессе: