Как пишет Politeka.net, об опасных находках времен Второй мирововой войны сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Так, во время землянных работ за пределами села Великодолинское был найден неизвестный предмет.

В тот же день на кладбище в селе Заря в Белгород-Днестровском районе при проведении хозяйственных работ также было найдено два неизвестных предмета.

На места происшествий были вызваны саперы, которые идентифицировали находки. В первом случае опасным предметом оказалась авиационная бомба времен Второй мировой, во втором - два артиллерийских снаряда, калибра 85 мм и 105 мм.

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Взрывотехники ГСЧС осторожно вывезли опасные объекты и уничтожили их на специальной площадке.

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