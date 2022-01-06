Во время новогодних праздников свыше сотни людей получили штрафы за нарушения карантина в Одесской области.

Как пишет Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУНП .

В период с 31 декабря по 6 января стражи порядка составили 137 административных протоколов на нарушителей карантина.

В полиции подчеркнули, что больше всего протоколов составили на людей, которые находились в общественных местах без масок – 132.

Еще пять протоколов составили по части 1 этой же статьи в отношении субъектов хозяйствования, которые не соблюдали правил относительно карантина людей.

В целом, как отметили полицейские, новогодние праздничные дни прошли без серьезных нарушений карантинных норм.

Напомним, что в Одессе полиция бросилась на поиск нарушителей на рынках: что ищут перед праздниками, кадры

Как сообщала Politeka, в Одессе полиция отлавливает людей в магазинах и транспорте, счет идет на сотни

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