О похожих убийствах во время праздничных застолий сообщили
Трагической выдалась новогодняя ночь для семей из Одессы и Измаила.
Во время хмельного застолья 46-летний нетрезвый мужчина поссорился с 29-летним сыном своей жены и ударил его в грудь ножом. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.
В другой семье произошла аналогичная ситуация – 56-летний житель Измаила нанес своему пасынку ножом смертельный удар в шею.
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В полиции сообщили, что обоим злоумышленникам объявили о подозрении в умышленном убийстве.
Им грозит наказание от 7 до 15 лет тюремного заключения.
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