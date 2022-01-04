В Одессе и области празднование нового года завершилось ужасными трагедиями: двое мужчин зарезали своих пасынков.

О похожих убийствах во время праздничных застолий сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

Трагической выдалась новогодняя ночь для семей из Одессы и Измаила.

Во время хмельного застолья 46-летний нетрезвый мужчина поссорился с 29-летним сыном своей жены и ударил его в грудь ножом. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

В другой семье произошла аналогичная ситуация – 56-летний житель Измаила нанес своему пасынку ножом смертельный удар в шею.

В полиции сообщили, что обоим злоумышленникам объявили о подозрении в умышленном убийстве.

Им грозит наказание от 7 до 15 лет тюремного заключения.

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