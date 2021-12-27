В Одессе мужчина жестоко расправился с супругой своего отца после ссоры, а потом скрылся с места преступления.

Как передает Politeka.net, убийство произошло на выходных в одном из домов в Киевском районе города, где проживала семья, сообщили в пресс-службе местной полиции.

26-летний парень поссорился со своей мачехой, схватил кухонный нож и дважды ударил 49-летнюю женщину в шею. Пострадавшая умерла, а злоумышленник скрылся с места преступления.

Тело убитой жены утром обнаружил ее муж. Он сразу позвонил в полицию.

Уже через несколько часов подозреваемого молодого человека оперативники задержали в доме его матери в Малиновском районе. Своей причастности к преступлению он не отрицал.

Преступление правоохранители квалифицировали как умышленное убийство. Вскоре подозреваемому изберут меру пресечения. Если вину мужчину докажут в суде, то ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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