Об усилении мер безопасности в период рождественских праздников заявили в пресс-службе
Как предупреди в ведомстве, наряды полицейских будут нести службу около 500 религиозных сооружений по всей области.
Кроме того, силовики будут патрулировать улицы и места, где будут проходить массовые мероприятия.
В главке полиции региона в круглосуточном режиме будет работать ситуационный центр, который будет анализировать и координировать работу всех дежурных подразделений.
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Полицейские просят жителей Одессы и гостей не нарушать правопорядок во время праздничных дней и напоминают о необходимости четкого соблюдения карантинных ограничений.
«На период "желтого" уровня эпидопасности запрещается находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, на улицах — без документов, удостоверяющих личность», - сообщили в полиции.
Напомним, что новогодняя ночь обернулась трагедией для семей в Одесской области: оборвались жизни двух людей
Как сообщала Politeka, в Одессе полиция отлавливает людей в магазинах и транспорте, счет идет на сотни
Также Politeka писала, что во время праздников полиция усиленно кинулась на поиски нарушителей в Одессе: за что штрафовали