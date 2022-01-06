Свыше полторы тысячи силовиков будут тщательно следить за порядком в Одессе и области во время Рождества.

Об усилении мер безопасности в период рождественских праздников заявили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net

Как предупреди в ведомстве, наряды полицейских будут нести службу около 500 религиозных сооружений по всей области.

Кроме того, силовики будут патрулировать улицы и места, где будут проходить массовые мероприятия.

В главке полиции региона в круглосуточном режиме будет работать ситуационный центр, который будет анализировать и координировать работу всех дежурных подразделений.

Полицейские просят жителей Одессы и гостей не нарушать правопорядок во время праздничных дней и напоминают о необходимости четкого соблюдения карантинных ограничений.

«На период "желтого" уровня эпидопасности запрещается находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, на улицах — без документов, удостоверяющих личность», - сообщили в полиции.

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