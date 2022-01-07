Так, в городе Измаиле в январе 2022 года местная власть решила перевести школы на удаленку, чтобы остановить рост количества заболевших вирусными инфекциями и не допустить осложнения ситуации одновременным заболеванием детей сезонными болезнями и COVID-19, пишет Politeka.net.
С таким объяснением выступил мэр Измаила Андрей Абрамченко.
Новость вызвала волну негодования среди местного населения. Многие родители откровенно возмущены введением онлайн обучения и считают его необоснованным, так как Измаил давно не находится в “красной” зоне карантина, а эпидситуация с заболеваемостью COVID-19 в городе сейчас относительно спокойная.
После этого мэр Андрей Абрамченко обнародовал статистику заболеваемости по учебным заведениям, однако родители сочли ее надуманной, так как в школах и садах опросы относительно здоровья детей никто не проводил.
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«Мы даже не в красной зоне! Почему дети должны учится дистанционно? В некоторых городах даже в красной зоне учились офлайн. А первые классы как будут дистанционно учиться писать?!»,
«Детей невыносимо жалко! Всегда болели и будут болеть. Зачем их дома то запирать?.. Сколько можно?»,
«Откуда взяты эти цифры ?Никто не опрашивал по поводу здоровья детей ни в саду ,ни в школе. Как раз перед каникулами более половины детей из класса и группы уже отболели»,
«Запланированный онлайн, кто у кого спрашивал сколько больных детей?»
«У нас, например, никто не спрашивал болеет ли кто-то в классе», пишут в сети.
Напомним, что карантинные бунты прокатились с новой силой по Одесчине, кадры
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