С 10 января дистанционка начнется в школах города Измаила. Об этом сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

школа, дети, ученики

Он отметил, что переход на удаленку связан с тем, что дети стали чаще болеть вирусными инфекциями в январе.

"В связи с высоким уровнем сезонной заболеваемости среди школьников (сезонные вирусные инфекции, грипп, ветрянка) на основании действующего законодательства, все школы города с 10.01.2022 работают дистанционно",- написал мэр у себя в Фейсбук.

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Сколько детей будут учить дистанционно-неизвестно.

Некоторых родители уже возмутил переход на обучение из дома. Об этом они пишут в комментариях под публикацией.

"Вместо иммунитета, сидим дома",

" Мы даже не в красной зоне! Почему дети должны учится дистанционно? В некоторых городах даже в красной зоне учились офлайн. А первые классы как будут дистанционно учиться писать?! Говорили, что 100% вакцинированных учителей должно быть, чтоб школы работали. Дайте людям работать, а детям учиться!",- пишут в сети.

Напомним, что карантинные бунты прокатились с новой силой по Одесчине, кадры

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