С 10 января дистанционка начнется в школах города Измаила. Об этом сообщил городской голова Измаила
Он отметил, что переход на удаленку связан с тем, что дети стали чаще болеть вирусными инфекциями в январе.
"В связи с высоким уровнем сезонной заболеваемости среди школьников (сезонные вирусные инфекции, грипп, ветрянка) на основании действующего законодательства, все школы города с 10.01.2022 работают дистанционно",- написал мэр у себя в Фейсбук.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
"Не знаю, что делать": Тина Кароль узнала, как продаются билеты на ее концерт и растерялась
Найдено тело знаменитого актера, которого искали несколько недель: лежал на складе
В студии телеканала "Украина" устроили погром, развалили все, что могли: "Ох..."
Нефтеперерабатывающий завод полыхает в России, очевидцы делятся кадрами: "А если сейчас все рванет..."
Сколько детей будут учить дистанционно-неизвестно.
Некоторых родители уже возмутил переход на обучение из дома. Об этом они пишут в комментариях под публикацией.
"Вместо иммунитета, сидим дома",
" Мы даже не в красной зоне! Почему дети должны учится дистанционно? В некоторых городах даже в красной зоне учились офлайн. А первые классы как будут дистанционно учиться писать?! Говорили, что 100% вакцинированных учителей должно быть, чтоб школы работали. Дайте людям работать, а детям учиться!",- пишут в сети.
Напомним, что карантинные бунты прокатились с новой силой по Одесчине, кадры
Как сообщала Politeka, в школах Одессы каникулы могут перенести: что известно на данный момент
Также Politeka писала, школы и вузы в Одессе закроют: "Дистанционки не будет"