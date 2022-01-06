Накануне рождественских праздников полицейские дали советы родителям, чтобы их дети не попали в опасность во время колядок.

Как пишет Politeka.net, рекомендации по безопасным колядкам опубликовали на сайте Нацполиции в Одесской области.

Скоро, 7 января по григорианскому календарю, Рождество Христово. На него существует традиция – петь рождественские колядки.

Однако, чтобы дети не попали в беду во время этого праздника, им нужно объяснить, что колядовать и щедровать лучше в компании сверстников и не покидать пределы населенного пункта или микрорайона, чтобы не потеряться.

Не стоит детям входить в чужое жилье, если дверь открыли пьяные люди.

Помимо этого, ни в коем случае нельзя соглашаться детям, если незнакомцы просят их подвезти.

Чтобы не стать жертвой грабителей, не стоит показывать окружающим деньги и подарки, которые они наколядовали.

Полицейские обращаются к родителям с просьбой быть более бдительными, а также контролировать местонахождение детей, а в случае, если они длительное время не выходят на связь, немедленно обращаться в полицию на номер «102».

Напомним, что новогодняя ночь обернулась трагедией для семей в Одесской области: оборвались жизни двух людей

Как сообщала Politeka, одесситов предупредили об усилении мер на Рождество: "запрещается находится..."

Также Politeka писала, что во время праздников полиция усиленно кинулась на поиски нарушителей в Одессе: за что штрафовали