Как пишет Politeka.net, рекомендации по безопасным колядкам опубликовали на
Скоро, 7 января по григорианскому календарю, Рождество Христово. На него существует традиция – петь рождественские колядки.
Однако, чтобы дети не попали в беду во время этого праздника, им нужно объяснить, что колядовать и щедровать лучше в компании сверстников и не покидать пределы населенного пункта или микрорайона, чтобы не потеряться.
Не стоит детям входить в чужое жилье, если дверь открыли пьяные люди.
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Помимо этого, ни в коем случае нельзя соглашаться детям, если незнакомцы просят их подвезти.
Чтобы не стать жертвой грабителей, не стоит показывать окружающим деньги и подарки, которые они наколядовали.
Полицейские обращаются к родителям с просьбой быть более бдительными, а также контролировать местонахождение детей, а в случае, если они длительное время не выходят на связь, немедленно обращаться в полицию на номер «102».
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