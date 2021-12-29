Чем ближе новогодние праздники, тем активнее полицейские проверяют законность вырубки и продажи хвойных деревьев в Одессе.

Стражи порядка проводят рейды на рынках, площадях, автодорогах и других местах, где торгуют хвоей, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

Копы просят показать продавцов чипы на елках, а также требуют документы происхождения товара, его радиационного обследования и разрешения на торговлю в специально определенных для этого местах.

Полицеские пообещали, что до конца зимних праздников будут проводить профилактические рейды, чтобы хвойные деревья не вырубали и не продавали незаконно.

"Призываем всех беречь леса от уничтожения и замечаем, что за нелегальную вырубку деревьев и торговлю ими действующим законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа, который может доходить до сотен, а то и тысяч гривен, в зависимости от диаметра древесины и места, из которого его вывезли",- заявили в полиции.

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