Стражи порядка проводят рейды на рынках, площадях, автодорогах и других местах, где торгуют хвоей, сообщили в
Копы просят показать продавцов чипы на елках, а также требуют документы происхождения товара, его радиационного обследования и разрешения на торговлю в специально определенных для этого местах.
Полицеские пообещали, что до конца зимних праздников будут проводить профилактические рейды, чтобы хвойные деревья не вырубали и не продавали незаконно.
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"Призываем всех беречь леса от уничтожения и замечаем, что за нелегальную вырубку деревьев и торговлю ими действующим законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа, который может доходить до сотен, а то и тысяч гривен, в зависимости от диаметра древесины и места, из которого его вывезли",- заявили в полиции.
Напомним, что в Одессе полиция бросилась на поиск нарушителей на рынках: что ищут перед праздниками, кадры
Как сообщала Politeka, в Одессе полиция отлавливает людей в магазинах и транспорте, счет идет на сотни
Также Politeka писала, что массовые "облавы" и штрафы начались в Одессе: