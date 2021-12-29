На кадрах, сделанных случайными очевидцами, четко видно, что дороогу ремонтировали с серьезными нарушениями: укладывали асфальт при минусовой температуре во время гололедицы и снегопада.
Выяснилось, что ремонт проводили на трассе Т-16-27 "Серпневе" – Тарутино – Арциз – Сарата", на участке км 61 – км 70. Также стало известно, что подрядчик знал о плохих погодных условиях, но все равно провел работы, чем нарушил требования ДСТУ. Об этом сообщили в
"После выявленного инцидента Службой было выписано распоряжение о прекращении работ, которые в дальнейшем не будут приняты и оплачены", - сообщили в ведомстве.
Инцидент также прокомментировал директор в Национальной ассоциации дорожников Украины Олег Варивода.
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«Только вот не надо рассказывать о технологиях, позволяющих укладывать а/б смесь при минусовой температуре. Эти технологии я знаю не хуже вашего, а еще я знаю, как подбирается состав этой смеси, применяемые модификаторы, и как это должно перед началом работ быть согласовано технадзором Службы дорог», - отметил он.
Ничего этого, по заявлению Вариводы, исполнителем сделано не было.
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