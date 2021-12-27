Кадры с дорожными работами на трассе возле Арциза в Одесской области показали в
«Ноу-хау от дорожников: нам не придётся чистить трассу, если снег будет под асфальтом», - прокомментировали видео.
На кадрах отчетливо видно, как асфальт на трассе укладывают прямо на снег.
Пользователи сети недоумевают, почему при таких погодных условиях дорожники не отложили мероприятия.
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"Бюджетные деньги слитые в трубу",
«Какие могут быть работы по укладке асфальта при низких температурах? Равносильно деньги на ветер!»
«Что за "сомнения" в наших дорожниках? Ничто не может помешать освоить бюджетные средства, хоть под Новый год»,
"О, технологии рашки подъехали, кладем снег в зиму и всё равно, что потом будет. Лучше бы в Одессе залатали бы все выбоины, а не знаки свои тыкали", - пишут в сети.
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