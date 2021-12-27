В Одесской области внимание водителей привлек ремонт дороги по «новым» технологиям: укладывали асфальт прямо на снег.

Кадры с дорожными работами на трассе возле Арциза в Одесской области показали в телеграм-канале «Одесса-Инфо» 27 декабря.

«Ноу-хау от дорожников: нам не придётся чистить трассу, если снег будет под асфальтом», - прокомментировали видео.

На кадрах отчетливо видно, как асфальт на трассе укладывают прямо на снег.

Пользователи сети недоумевают, почему при таких погодных условиях дорожники не отложили мероприятия.

"Бюджетные деньги слитые в трубу",

«Какие могут быть работы по укладке асфальта при низких температурах? Равносильно деньги на ветер!»

«Что за "сомнения" в наших дорожниках? Ничто не может помешать освоить бюджетные средства, хоть под Новый год»,

"О, технологии рашки подъехали, кладем снег в зиму и всё равно, что потом будет. Лучше бы в Одессе залатали бы все выбоины, а не знаки свои тыкали", - пишут в сети.

Напомним, после снегопада в Одессе начнется дождь: синоптики выдали прогноз на 27 декабря

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