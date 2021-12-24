Об этом предупредили в пресс-службе
За неделю полицейские Одесской области составили 327 протоколов в отношении людей, которые не придерживались масочного режима в общественных местах.
Еще 21 нарушение карантинных норм обнаружили на предприятиях и в общественном транспорте.
Всего за неделю сотрудники полиции, муниципальной стражи и санитарные врачи проверили 1720 объектов в регионе – магазины, заведения, маршрутки и т.д.
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В полиции предупредили, что несмотря на то, что с 7 декабря Одесская область перешла к «желтой зоне» карантина, противоэпидемические нормы почти не изменились.
"Действуют те же ограничения, что в «красной зоне», для работы заведений и проведения массовых мероприятий у персонала и посетителей должен быть документ о получении одной дозы вакцины или полной вакцинации, сертификат о выздоровлении или отрицательный результат теста на COVID-19. Ношение средств индивидуальной защиты в местах скоплений людей обязательно", - сообщили в полиции.
Напомним, что в Одессе жестко наказали нарушителя карантина: подробности решения суда
Как сообщала Politeka, в Одессе полиция отлавливает людей в магазинах и транспорте, счет идет на сотни
Также Politeka писала, что массовые "облавы" и штрафы начались в Одессе: