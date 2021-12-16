Мужчина обслуживал своих клиентов без средства индивидуальной защиты на лице за что и поплатился. Об этом сообщает Politeka.net, cо ссылкой на

Нарушение карантина зафиксировали еще 23 сентября в заведении на улице Пантелеймоновской под названием «Лавашок».

Полицейские заметили, как продавец обслуживает клиентов без маски и зафиксировали все на фото. После того на нарушителя был составлен административный протокол.

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Обвиняемый в суд так и не явился. Его признали виновным в нарушении карантинных ограничений и оштрафовали на 17 тысяч гривен. Также он должен оплатить 454 гривны судебного сбора.

Напомним, что одесситам повысили штрафы: до 5100 грн с конфискацией

Как сообщала Politeka, в Одессе полиция отлавливает людей в магазинах и транспорте, счет идет на сотни

Также Politeka писала, что массовые "облавы" и штрафы начались в Одессе: