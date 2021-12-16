Мужчина обслуживал своих клиентов без средства индивидуальной защиты на лице за что и поплатился. Об этом сообщает Politeka.net, cо ссылкой на
Нарушение карантина зафиксировали еще 23 сентября в заведении на улице Пантелеймоновской под названием «Лавашок».
Полицейские заметили, как продавец обслуживает клиентов без маски и зафиксировали все на фото. После того на нарушителя был составлен административный протокол.
Внучка Ротару обнародовала кадры роскошной свадьбы на берегу Карибского моря: "Красивая вы пара"
В Квартале 95 перед украинцами неожиданно предстал известный российский певец: "Такого, друзья, вы еще не слышали"
"Холостячка" Мишина опозорилась на шоу с Меладзе, подробности: "Я дико расплакалась"
Санта Димопулос показала животик на светском мероприятии и все рассказала: "Я всего-то..."
Острый на язык Сергей Притула подколол известного ведущего на всю страну: "Нельзя так любить деньги"
Обвиняемый в суд так и не явился. Его признали виновным в нарушении карантинных ограничений и оштрафовали на 17 тысяч гривен. Также он должен оплатить 454 гривны судебного сбора.
Напомним, что одесситам повысили штрафы: до 5100 грн с конфискацией
Как сообщала Politeka, в Одессе полиция отлавливает людей в магазинах и транспорте, счет идет на сотни
Также Politeka писала, что массовые "облавы" и штрафы начались в Одессе: