Штраф в размере 17 тысяч назначен продавцу торгового киоска по продаже шаурмы в Одессе.

Мужчина обслуживал своих клиентов без средства индивидуальной защиты на лице за что и поплатился. Об этом сообщает Politeka.net, cо ссылкой на

Нарушение карантина зафиксировали еще 23 сентября в заведении на улице Пантелеймоновской под названием «Лавашок».

Полицейские заметили, как продавец обслуживает клиентов без маски и зафиксировали все на фото. После того на нарушителя был составлен административный протокол.

Обвиняемый в суд так и не явился. Его признали виновным в нарушении карантинных ограничений и оштрафовали на 17 тысяч гривен. Также он должен оплатить 454 гривны судебного сбора.

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