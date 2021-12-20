Муж недавно умершей беременной женщины от ковида сделал заявление о том, что за ним началась слежка.

Александр Седунов из города Южного утверждает, что после того, как новость о смерти его жены опубликовали СМИ, неизвестные лица начали следить за ним на улице, возле квартиры, на лестничной площадке и возле подъезда. Об этом он написал на личной странице в Фейсбук.

«Вечером 15.12.2021 в 21:30 автомобиль гос.номер ВА6689ВО (первая регистрация Кировоградская область, вторая регистрация смт.Доброслав, Одесская область, вул. Промислова 29.», - написал мужчина.

Аналогичная история повторилась и на следующий день. 16 декабря Седунова возле подъезда встретил мужчина, который представился человеком с инвалидностью, попросил вызвать для него такси и дал Александру свой телефон. Седунов предполагает, что пока он заказывал машину, неизвестный успел снять отпечатки его пальцев.

«В течение 1 минуты, к моему подъезду подъехал автомобиль гос. номер ВА6689ВО, из автомобиля никто не вышел, но один мужчина в красной куртке, спешно вышел из моего подъезда, посмотрел на меня, сел в машину и автомобиль уехал.

Через несколько минут, подъехало такси за мужчиной с тростью в руках. Он мне говорит, вы не переживайте, все ходим под Богом, скоро и наше время придёт. Сел в такси и уехал, следом за первой машиной», - рассказал он.

Александр Седунов также приложил видео момента слежки за ним.

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