Несмотря на то, что в Одесской области ослабили карантин, полицейские продолжают повсюду искать нарушителей и выписывать им штрафы.

За прошлую неделю правоохранители составили 455 за нарушение противоэпидемических мер на территории Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net.

По словам правоохранителей, копы выписали 389 админпротоколов по ч.2 ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина) гражданам, которые не носили маски в общественных местах.

Еще 66 протоколов по ч.1 ст.44-3 выписали предпринимателям, которые не придерживались карантинных ограничений – соблюдения масочного режима, допуска к работе невакцинированных сотрудников.

Больше всего выявленных нарушений связано с пребыванием людей в общественных местах без маски и документов, в том числе без ковид-сертификатов.

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