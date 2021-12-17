За прошлую неделю правоохранители составили 455 за нарушение противоэпидемических мер на территории Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе
По словам правоохранителей, копы выписали 389 админпротоколов по ч.2 ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина) гражданам, которые не носили маски в общественных местах.
Еще 66 протоколов по ч.1 ст.44-3 выписали предпринимателям, которые не придерживались карантинных ограничений – соблюдения масочного режима, допуска к работе невакцинированных сотрудников.
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Больше всего выявленных нарушений связано с пребыванием людей в общественных местах без маски и документов, в том числе без ковид-сертификатов.
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