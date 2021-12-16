Студенту на голову обвалился потолок, ЧП произошло в училище в центре Одессы.

В училище Одессы во время занятий на головы студентов обвалился потолок, травмированного забрали в больницу.

ЧП произошло в Одесском профессиональном училище морского туристического сервиса №26 на улице Пушкинской, вчера 15 декабря. Однако об этом стало известно только сегодня, благодаря информации обнародованной в Telegram-канале «Х. Одесса» (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

Как рассказали очевидцы, обрушение потолка случилось во время практического занятия на кухне. Часть потолка не выдержала и свалилась прямо на голову парню.

По предварительной информации, пострадавший получил травму головы и шейного отдела. Его забрала «скорая».

На кадрах видно, как фрагменты потолка рассыпались по полу.

В сети также показали пострадвшего ученика.

Отметим, что руководства училища пока не комментирует происходящее.

Похожая ситуация произошла в конце прошлого месяца в одесской школе №111 на Слободке. Тогда обошлось без травмированных.

Напомним, что одесские студенты вынуждены учиться в холоде посреди разрухи: кадры из аудитории

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