В училище Одессы во время занятий на головы студентов обвалился потолок, травмированного забрали в больницу.
ЧП произошло в Одесском профессиональном училище морского туристического сервиса №26 на улице Пушкинской, вчера 15 декабря. Однако об этом стало известно только сегодня, благодаря информации обнародованной в
Как рассказали очевидцы, обрушение потолка случилось во время практического занятия на кухне. Часть потолка не выдержала и свалилась прямо на голову парню.
По предварительной информации, пострадавший получил травму головы и шейного отдела. Его забрала «скорая».
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На кадрах видно, как фрагменты потолка рассыпались по полу.
В сети также показали пострадвшего ученика.
Отметим, что руководства училища пока не комментирует происходящее.
Похожая ситуация произошла в конце прошлого месяца в одесской школе №111 на Слободке. Тогда обошлось без травмированных.
Напомним, что одесские студенты вынуждены учиться в холоде посреди разрухи: кадры из аудитории
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