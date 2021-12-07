Одесситов предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с обещанными выплатами за вакцинацию.

В частности, от имени министерства здравоохранения люди начали получать сообщения с просьбой указать номер банковской карты, на которую якобы будут переводить деньги за полный курс вакцинации.

Однако глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что они таких сообщений никому не рассылают.

«От имени Министерства здравоохранения присылают информацию с просьбой прислать номер карты и другие персональные данные для получения 1000 гривен за полный курс прививки. На самом деле от имени министерства никаких сообщений не формировалось и не направлялось гражданам», — объяснил Ляшко.

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Виктор Ляшко

Отметим, что обещанную тысячу гривен за полный курс вакцинации украинцы смогут получить с 19 декабря. Это касается людей, зарегистрированных в приложении «Дія». Для остальных обещают в ближайшее время разработать механизм начисления денег.

Напомним, что одесситам сообщили детали выплат за прививки

Как сообщала Politeka, одесситы побежали за прививкой в трамвай, выстроилась очередь

Также Politeka писала, вакцинации детей от COVID-19: в Одессе показали видео из детской поликлиники