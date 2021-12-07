Одесситов предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с обещанными выплатами за вакцинацию.

В частности, от имени министерства здравоохранения люди начали получать сообщения с просьбой указать номер банковской карты, на которую якобы будут переводить деньги за полный курс вакцинации.

Однако глава Минздрава Виктор Ляшко заявил , что они таких сообщений никому не рассылают.

«От имени Министерства здравоохранения присылают информацию с просьбой прислать номер карты и другие персональные данные для получения 1000 гривен за полный курс прививки. На самом деле от имени министерства никаких сообщений не формировалось и не направлялось гражданам», — объяснил Ляшко.

Отметим, что обещанную тысячу гривен за полный курс вакцинации украинцы смогут получить с 19 декабря. Это касается людей, зарегистрированных в приложении «Дія». Для остальных обещают в ближайшее время разработать механизм начисления денег.

Напомним, что одесситам сообщили детали выплат за прививки

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