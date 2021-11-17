Одесситы, которые прошли полный курс вакцинации, смогут потратить тысячу гривен в течении четырех месяцев с момента получения выплаты.

Как сообщает портал vgorode , обещанная президентом Зеленский тысяча гривен за вакцинацию не будет облагаться налогом или влиять на субсидии.

Сумму смогут получить абсолютно все на виртуальную карту в приложении «Дія». Деньги можно потратить только на культурный отдых, спорт и билеты на самолёт.

В программе смогут поучаствовать с 19 декабря около 6000 бизнес компаний по всей стране. На это из госбюджета выделят 6 млрд грн.

Алгоритм получения и использования выплаты.

Правительством будут сформулированы списки предприятий и учреждений, в которых можно будет потратить деньги и будет осуществлена проверка их на критерии соответствия;

Банки через POS-терминал должны сортировать оплату предприятиям услуг именно по этой программе;

В приложении "Дія" граждане проходят версификацию и получают специальную банковскую карточку, а Кабмин перечисляет на нее деньги;

Деньги можно потратить на протяжении четырех месяцев с момента получения.

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