Одесситы, которые прошли полный курс вакцинации, смогут потратить тысячу гривен в течении четырех месяцев с момента получения выплаты.

Как сообщает портал vgorode, обещанная президентом Зеленский тысяча гривен за вакцинацию не будет облагаться налогом или влиять на субсидии.

вакцина от коронавируса, вакцинация

Сумму смогут получить абсолютно все на виртуальную карту в приложении «Дія». Деньги можно потратить только на культурный отдых, спорт и билеты на самолёт.

В программе смогут поучаствовать с 19 декабря около 6000 бизнес компаний по всей стране. На это из госбюджета выделят 6 млрд грн.

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Алгоритм получения и использования выплаты.

  • Правительством будут сформулированы списки предприятий и учреждений, в которых можно будет потратить деньги и будет осуществлена проверка их на критерии соответствия;
  • Банки через POS-терминал должны сортировать оплату предприятиям услуг именно по этой программе;
  • В приложении "Дія" граждане проходят версификацию и получают специальную банковскую карточку, а Кабмин перечисляет на нее деньги;
  • Деньги можно потратить на протяжении четырех месяцев с момента получения.

Напомним, что в Одессе начнут вакцинировать в аптеках: первые подробности

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