А вы будет прививать детей?

В детских поликлиниках Одессы уже начали прививать несовершеннолетних против коронавируса.

Об этом сообщается в Telegram-канале « 7 канала » (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

Так, с 15 ноября в городских поликлиниках можно делать прививки против коронавируса детям.

Во всех детских больницах уже открыты прививочные кабинеты, медики прошли специальное обучение. Укол делают с 12 лет, с разрешением и в присутствии родителей или опекунов.

По рекомендации МОЗ прививать несовершеннолетних будут только вакциной Pfizer/Comirnaty.

Стоит обратить внимание, что раньше детей можно было вакцинировать только по специальным показаниям, для учебы или вылета заграницу. Сейчас это могут сделать все желающие, если нет противопоказаний.

Отметим, что таким же образом вакцинируют детей в США, Канаде, Японии, странах Европейского Союза.

Видео можно просомтрть тут.

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