В одном из престижных учебных заведений Одессы школьники устроили жёсткую драку прямо в классе.
Инцидент снимали на камеры их одноклассники, а потом распространили видео по сети, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть – скролльте страницу до конца)
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Ученики 8 класса подрались из-за оскорблений родных. В результате, из учебного заведения отчислили обоих бойцов.
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На кадрах видно, как два мальчика лупят друг друга, что есть силы. Их пытаются успокоить одноклассники, но драчуны не реагируют. Во время драки школьники перевернули парту и стулья.
Видео можно просмотреть
Пользователи сети решили прокомментировать драку.
"Раньше было проще.... подрались и об это не знает пол Одессы....",
"Каждую перемену были драки и не выкладывали в соцсети!!!
А сейчас каждую ерунду сразу выкладывают", - пишут в сети.
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