Лупят, что есть силы

В одном из престижных учебных заведений Одессы школьники устроили жёсткую драку прямо в классе.

Инцидент снимали на камеры их одноклассники, а потом распространили видео по сети, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть – скролльте страницу до конца)

В Telegram-канале «Одесса-Инфо» сообщается, что драка произошла в Приморском лицее на Проспекте Гагарина.

Ученики 8 класса подрались из-за оскорблений родных. В результате, из учебного заведения отчислили обоих бойцов.

На кадрах видно, как два мальчика лупят друг друга, что есть силы. Их пытаются успокоить одноклассники, но драчуны не реагируют. Во время драки школьники перевернули парту и стулья.

Видео можно просмотреть тут .

Пользователи сети решили прокомментировать драку.

"Раньше было проще.... подрались и об это не знает пол Одессы....",

"Каждую перемену были драки и не выкладывали в соцсети!!!

А сейчас каждую ерунду сразу выкладывают", - пишут в сети.

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