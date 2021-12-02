В одном из престижных учебных заведений Одессы школьники устроили жёсткую драку прямо в классе.

Инцидент снимали на камеры их одноклассники, а потом распространили видео по сети, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть – скролльте страницу до конца)

В Telegram-канале «Одесса-Инфо» сообщается, что драка произошла в Приморском лицее на Проспекте Гагарина.

Ученики 8 класса подрались из-за оскорблений родных. В результате, из учебного заведения отчислили обоих бойцов.

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На кадрах видно, как два мальчика лупят друг друга, что есть силы. Их пытаются успокоить одноклассники, но драчуны не реагируют. Во время драки школьники перевернули парту и стулья.

Видео можно просмотреть тут.

Пользователи сети решили прокомментировать драку.

"Раньше было проще.... подрались и об это не знает пол Одессы....",

"Каждую перемену были драки и не выкладывали в соцсети!!!
А сейчас каждую ерунду сразу выкладывают", - пишут в сети.

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