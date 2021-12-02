В Одессе патрульные остановили забитую маршрутку и оштрафовали водителя, в ответ – люди прокляли полицейских.

Так, в Telegram- канале «Одесса-Инфо» опубликовали запись того, что происходило в салоне маршрутки после того, как водителя остановили за превышение количества пассажиров в транспорте, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

«Патрульные тормознули 146 маршрутку на улице Дмитрия Донского, из-за того, что ехала забитая. Оштрафовали водителя, и получили кучу проклёнов от пассажиров», - говорится в публикации.

Очевидица сняла словесную перепалку между полицейским и пассажирами маршрутки.

«Есть определённые правила», - говорит патрульный.

«Ой, оставьте в покое ваши правила…за людей вообще никто не думает», - возмущаются женщины.

ВИдео можно просмотреть тут.

Напомним, что полицейские устроили дебош в кафе Одессы

Как сообщала Politeka, полиция устроила облавы на маршрутки: кадры происходящего

Также Politeka писала, что массовые "облавы" и штрафы начались в Одессе