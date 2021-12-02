В Одессе патрульные остановили забитую маршрутку и оштрафовали водителя, в ответ – люди прокляли полицейских.
Так, в
«Патрульные тормознули 146 маршрутку на улице Дмитрия Донского, из-за того, что ехала забитая. Оштрафовали водителя, и получили кучу проклёнов от пассажиров», - говорится в публикации.
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«Есть определённые правила», - говорит патрульный.
«Ой, оставьте в покое ваши правила…за людей вообще никто не думает», - возмущаются женщины.
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Напомним, что полицейские устроили дебош в кафе Одессы
Как сообщала Politeka, полиция устроила облавы на маршрутки: кадры происходящего
Также Politeka писала, что массовые "облавы" и штрафы начались в Одессе