В Одессе полицейские устроили дебош в кафе, после того как им принесли счет на оплату.

О недостойном поведении сообщается в телеграм-канале «Подслушано Одесса», передает Politeka.net.

Двое полицейских не захотели оплатить счет в заведении на 590 гривен. После того, как им не хватило определенной суммы, они достали свои документы и принялись размахивать ими перед лицом официантов.

Сотрудники кафе вызвали охрану и после этого началась драка.

«Когда приехала охрана - достали незарегистрированный пистолет были упакованы», - сообщили в телеграм-канале.

Между тем, очевидцы сообщают, что один из полицейских уже не первый раз устраивает подобные разборки.

Видео можно просмотреть тут.

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