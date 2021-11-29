В Одессе полицейские устроили дебош в кафе, после того как им принесли счет на оплату.
О недостойном поведении сообщается в
Двое полицейских не захотели оплатить счет в заведении на 590 гривен. После того, как им не хватило определенной суммы, они достали свои документы и принялись размахивать ими перед лицом официантов.
Сотрудники кафе вызвали охрану и после этого началась драка.
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«Когда приехала охрана - достали незарегистрированный пистолет были упакованы», - сообщили в телеграм-канале.
Между тем, очевидцы сообщают, что один из полицейских уже не первый раз устраивает подобные разборки.
Видео можно просмотреть
Напомним, что военные уничтожили полицейский дрон за полтора миллиона: приняли за вражеский
Как сообщала Politeka, одесская полиция повсюду ловит нарушителей
Также Politeka писала, что массовые "облавы" и штрафы начались в Одессе: