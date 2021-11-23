Одесские полицейские повсюду ищут нарушителей каратинтина и выписывают им штрафы.
Рейды проводят в торговых, спортивных и развлекательных заведениях, на рынках, в общественном транспорте и прочих местах.
Так, за прошлую неделю правоохранители составили свыше 670 протоколов за нарушение карантинных требований «красной зоны». Об этом сообщили в пресс-службе
Больше всего выявленных нарушений связано с пребыванием людей в общественных местах без маски и документов, в том числе без ковид-сертификатов.
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За нарушение правил карантина людей было составлено 118 админпротоколов и вынесено 556 постановлений.
Мобильные бригады, в состав которых входят полицейские, санитарные врачи, работники Госпотребслужбы и муниципальной охраны провели 380 рейдов и проверили почти 4000 объектов в Одесской области.
Напомним, что одесситам повысили штрафы: до 5100 грн с конфискацией
Как сообщала Politeka, в Одессе полиция отлавливает людей в магазинах и транспорте, счет идет на сотни
Также Politeka писала, что массовые "облавы" и штрафы начались в Одессе: