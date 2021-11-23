Одесские полицейские повсюду ищут нарушителей каратинтина и выписывают им штрафы.

Рейды проводят в торговых, спортивных и развлекательных заведениях, на рынках, в общественном транспорте и прочих местах.

Так, за прошлую неделю правоохранители составили свыше 670 протоколов за нарушение карантинных требований «красной зоны». Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net.

Больше всего выявленных нарушений связано с пребыванием людей в общественных местах без маски и документов, в том числе без ковид-сертификатов.

За нарушение правил карантина людей было составлено 118 админпротоколов и вынесено 556 постановлений.

Мобильные бригады, в состав которых входят полицейские, санитарные врачи, работники Госпотребслужбы и муниципальной охраны провели 380 рейдов и проверили почти 4000 объектов в Одесской области.

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